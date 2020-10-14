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14 Ekim 2020 Çarşamba 20:15:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 20:57:00

Bakan Koca: Aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakın

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, "Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır." dedi.

Koca şunları kaydetti: "Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim'de tekrarlıyoruz. Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz."

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgınıyla ilgili İstanbul'da şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbiri düşünmediklerini bildirdi.

Koca, "Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka-hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim. Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu." diye konuştur.

Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Pandemide sahada asla taviz vermiyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız emin olsun. Pozitif gördüğümüz her kimse HES'te yer alıyor. Siz bunu gizleyebilir durumda olursanız pandemiyle mücadele edemezsiniz."

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