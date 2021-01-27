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'Aşı kaygısı' hasta etmesin
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27 Ocak 2021 Çarşamba 23:18:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 09:31:00

'Aşı kaygısı' hasta etmesin

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Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının başlaması, salgının önlenmesi açısından umut ışığı oldu. Uzmanlar, aşılama çalışmalarıyla beraber kaygısı yüksek bazı kişilerde ‘aşı kaygısı' yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Sürekli kaygının kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirten uzmanlar aşı yan etki beklentisinin ‘psikosomatik’ belirtileri ortaya çıkarabileceğini söylüyor. Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Aşı kaygısı kişilerde bazı semptomlara sebebiyet vermektedir. Aslında kaygının yarattığı semptomlar genellikle aynıdır. Kaygı beyninizin strese tepki vermesi ve sizi ileride yaşayabileceğiniz potansiyel tehlikeler konusunda uyarma şeklidir” dedi. Kaygı bozukluğu olan kişilerin hayat kalitesinin oldukça düştüğünü belirten Taşkın, bu süreçte aşıya yaklaşımın adım adım ele alınmasını önerdi. Birinci adımın karar vermek, ikinci adımın da verilen karardan sonra kişi aşı olduysa vücudunu dinlendirmesi olduğunu kaydeden Taşkın, “Çünkü kişi aşı olurken yan etki beklentisi ile aşıyı oldu ise ‘psikosomatik’ dediğimiz belirtiler ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu.

Etiketler : özgenur taşkın koronavirüs aşı kaygı
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