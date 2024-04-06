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06 Nisan 2024 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 13:00:00

Araştırma: Kriyoablasyon yöntemi meme kanseri tedavisinde oldukça etkili

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Bilim insanları, kanserli dokuların buz yardımıyla dondurularak yok edildiği kriyoablasyon adlı yöntemin, tümör boyutları büyük ve ameliyat olamayan meme kanseri hastalarının tedavisinde etkili olduğunu tespit etti.

Medicalxpress sitesinin haberine göre, araştırmacılar, kardiyak sorunlara sahip, hipertansiyon hastası veya başka bir kanser için kemoterapi tedavisi alan ve bu nedenle ameliyat olamayan meme kanserinden muzdarip 60 kişinin kriyoablasyon uygulandıktan sonraki sonuçlarını inceledi.

Hastanın uygunluğuna ve tercihine bağlı lokal anestezi veya minimum düzeyde yatıştırıcı ile gerçekleştirilen kriyoablasyon tedavisinin 5 ila 10 dakika süren dondurma ve ardından 5 ila 8 dakikalık pasif çözülme işlemlerinden meydana geldiğini kaydeden bilim insanları, tedavi kapsamında tümörlerin yerini belirlemek için ultrason veya bilgisayarlı tomografi taramasından yararlanıldığını aktardı.

Araştırmacılar, tedavi sonucunda, tümör boyutları 0,3 ila 9 santim aralığında değişen hastalar arasında tümörü 1,4 santimden büyük olanların tedaviyi takip eden 16 aylık süreçte kanserin nüks etme oranının sadece yüzde 10 olduğunu belirtti.

Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezinden radyolog Dr. Yolanda Bryce, büyük boyutlarda tümörlere sahip ancak ameliyat olamayan kadınlar için bu tedavi yönteminin oldukça etkili olduğunu söyledi.

Bryce, konuya ilişkin, "Sadece radyasyon ve hormonal terapi ile tedavi edildiğinde, tümörler eninde sonunda geri dönecektir. Dolayısıyla çalışmamızda sadece yüzde 10'luk nüks oranı görmüş olmamız inanılmaz derecede umut verici." ifadelerini kullandı.

Araştırma, ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City kentinde düzenlenen Girişimsel Radyoloji Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı'nda sunuldu.

Etiketler : araştırma meme kanseri kemoterapi tedavi kriyoablasyon
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