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Ani kalp durmasına karşı önlem almak mümkün
28 Eylül 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 09:30:00

Ani kalp durmasına karşı önlem almak mümkün

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Belirtilerin başlaması ile bir saat içinde kalp kaynaklı ölüme ani kalp durması (ani kardiyak ölüm) deniliyor. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayfun Gürol ortalama 80 saniyede bir kişinin ani kalp durması yaşadığına dikkat çekerek önlem olarak neler yapılabileceğini anlattı.

Belirtilerin başlaması ile bir saat içinde kalp kaynaklı ölüme ani kalp durması (ani kardiyak ölüm) deniliyor. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayfun Gürol ortalama 80 saniyede bir kişinin ani kalp durması yaşadığına dikkat çekerek önlem olarak neler yapılabileceğini anlattı. Uzm. Dr. Tayfun Gürol şu maddeleri sıraladı:

1-Genetik yatkınlığımız varsa ailede erken yaşta ölenler mevcutsa mutlaka kardiyak muayeneden geçmemiz ve belli aralıklarla kontrollerimizi aksatmamamız gerekir.

2-Sigarayı bırakmalıyız.

3-Yeme içme alışkanlığımıza dikkat ederek aşırı yağlı (özellikle katı yağlar) ve karbonhidratlı beslenmeden kaçınarak kilo almamaya dikkat etmeli ve düzenli olarak haftada en az 4-5 gün hızlı yürüyüş gibi egzersizler yapmalıyız.

4-Özellikle yaz aylarında terlemeyle su ve elektrolit kayıpları olup kardiyak aritmiler tetiklenebilir bu nedenle elektrolit dengemizi sağlamak için her gün 20-50 gr badem veya ceviz gibi kuruyemiş yememiz iyi olabilir, yaz aylarında 2,5-3 lt gibi günlük su ihtiyacımız olduğu unutulmamalıdır.

5-Tansiyonumuz yüksekse mutlaka kontrol altına almalıyız. Tansiyon yüksekliği kontrolsüz bırakılırsa sinsice kalp yetersizliği yapabilir, kalp damarlarının sertleşmesine tıkanıklıklara yol açabilir. Bu nedenle tuz kısıtlaması yapmamız tansiyonumuzun kontrolü için önemlidir.

6-Şeker hastalığımız varsa takipsiz bırakmamalıyız, kan şekerimizi iyi kontrol ederek kalp damar sağlığımızı korumada büyük yol kat etmiş oluruz.

7-Özellikle erkeklerde 40, kadınlarda 45 yaşın üzerine geldiysek yıllık olarak kardiyak muayeneden geçmemiz mevcut durumumuzu anlamamız ve gerekli tedbirleri almamız için iyi olacaktır.

Ani kalp durmasının belirtileri var mıdır?

Özellikle ciddi ritm bozuklukları önceden hiç bir belirti vermeden aniden gelişebilir. Kalp damarlarında tıkanmadan kaynaklanıyorsa veya kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası fonksiyon bozukluğu varsa göğüs ağrıları, nefes darlığı, çarpıntı hissi, bayılacak gibi olma veya bayılma gibi şikayetler bize ciddi bir durum olabileceğini gösteren belirteçlerdir.

Genetik özellikleri var mıdır?

Tabi ki ailesinde erken yaşta ani ölüm gelişenlerde genetik bir yatkınlık olabileceği düşünülmelidir ve bu kişiler önceden kardiyak muayene olarak, tetkikler yaptırarak böyle olumsuz bir durumdan kendilerini korumaları önerilir.

Yaşam tarzı ani ölüme yol açabilir mi?

Özellikle hareketsiz bir yaşam tarzı ani ölüm için riskli diyebiliriz. Hareketsizlik obeziteye yol açabilir, kan yağlarımızı yükseltebilir ve bu nedenle kalp damarlarımızda tıkanıklıklara yol açabilir. Durağan yaşam tarzı bacak toplar damarlarında pıhtı gelişmesine neden olarak, akciğere pıhtı atmasına yol açabilir. Özellikle pıhtılaşmaya eğilimi olan kişiler bu durum için daha da risklilerdir.

Pıhtılaşmaya eğilim kimlerde vardır dersek bazı pıhtılaşma bozukluğu olan genetik hastalıklar, obez olanlar, sigara içenler, çok hareketsiz kalanlar, gebeler, Kovid-19 geçirenleri söyleyebiliriz.

Etiketler : Ani kalp durması Kovid-19 obezite
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