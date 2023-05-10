A vitamini eksikse gece körlüğü riski artar

Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli, havuç, tatlı patates ve bal kabağında bolca bulunan A vitamini vücutta eksik olduğunda gece körlüğüne neden olabiliyor. Ayrıca; göz kuruluğu, cilt ve mukoza problemlerine de yol açabiliyor.



A vitamini, insan sağlığı için oldukça önemli olan bir grup yağda çözünen bileşiğin genel adıdır. Sağlıklı görmeyi sürdürmek, bağışıklık sistemini ve organların normal işleyişini sağlamak ve hamilelik sırasında embriyoların düzgün büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak dahil vücuttaki birçok süreç için A vitamini gereklidir. Vücutta depolanan vitaminler arasında yer almaktadır ve A vitamininin fazla tüketiminin olumsuz sonuçları olmaktadır. Meyveler (kavun, kayısı, mango, papaya), sebzeler (yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli, havuç, tatlı patates ve bal kabağı gibi yeşil, turuncu ve sarı sebzelerde) ve diğer bitki bazlı ürünlerde bulunur. A vitamini vücutta sadece yağ ile tüketildiğinde emilebilir. Dolayısıyla, A vitamini kaynağında tek başına çok fazla yağ yoksa (çiğ meyve veya sebzelerde olduğu gibi), zeytinyağı, avokado veya fındık gibi faydalı ve kaliteli yağ kaynakları ile birlikte tüketilmelidir.

GÜN IŞIĞINDAN DA FAYDALANMALI

Vitamin eksikliğinin nedenlerini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, "Yeterli ve dengeli beslenmemek, güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, ilaçlar, parazitler, obezite cerrahileri mide ve bağırsağın vitamin emilimini bozan hastalıklara sebep olabilir. Bilinen 13 vitaminin eksikliği de vücutta bazı problemlere yol açabilir. Örneğin, A vitamini eksikliği gece körlüğü, göz kuruluğu, cilt ve mukoza problemlerine yol açarken; B12 vitamini eksikliği kansızlık, enerji düşüklüğü, baş dönmesi ve denge bozukluğuna sebep olabilir" dedi.

BÜTÜN VİTAMİNLER ÖNEMLİDİR

Bilinen 13 vitaminin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kaya, hangi vitamin eksikliğinin hangi hastalıklara yol açabileceğini şu şekilde sıraladı: "A vitamini eksikliği: Gece körlüğü, göz kuruluğu, cilt ve mukoza problemleri. B1 vitamin eksikliği: Beriberi denen bir tür cilt ve sinir sistemi hastalığı kalp problemleri. B2 vitamini eksikliği: Cilt ve mukoza problemleri (pallegra ve sinir sistemi). B3 vitamini eksikliği: Terleme bozukluğu, egzama baş ağrıları. B6 vitamini eksikliği: Kas ağrısı güçsüzlük ağız çevresinde yaralar. B7 vitamini eksikliği: Saç ve cilt problemleri. B12 vitamini eksikliği: Kansızlık, enerji düşüklüğü, baş dönmesi, denge bozukluğu. C vitamini eksikliği: Kolajen üretim bozukluğu ve buna bağlı diş eti hastalıkları. D vitamini eksikliği: Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi. E vitamini eksikliği: Çok iyi bir antioksidandır. Eksikliği toksinlerin temizlenememesine neden olur. K vitamini eksikliği: Pıhtılaşma bozulur, kanama olur. Folik asit eksikliği: Nörolojik problemler ve kansızlık olabilir."

DENGE BOZUKLUĞU ŞİKAYETİ VARSA!

B12 eksikliğinin etkilerinden bahseden Uzm. Dr. Kaya, "B12 vitamini beyin ve sinir sistemi, kan yapımından görevlidir. Genellikle polikliniğe el, ayak yanması, denge bozukluğu unutkanlık, algıda azalma, enerji düşüklüğü şikâyetleri ile gelen hastalarda B12 eksikliği düşünülebilir. Ayrıca makrositer anemi dediğimiz kan hücrelerinin büyük ama sayıca az olduğu durumlarda da B12 eksikliği akla gelir" açıklamasında bulundu.

EN ÖNEMLİ KALKAN: İYİ BESLENMEK

Tedavi yöntemlerine değinen Uzm. Dr. Kaya, "Vitamin eksikliği tespit edildiğinde çeşitli formlarda bulunan vitamin tavsiyelerini doğru dozda, hekim kontrolünde kullanmak gerekir" dedi. Vitamin eksikliğinden korunmanın yollarından bahseden Uzm. Dr. Kaya, şunları söyledi: "İyi beslenmek, günde 3 porsiyon farklı meyve grubu tüketmek, sebze tahıl tüketimi her gün az da olsa yatmak, güneşlenmek, mide koruyucu diye adlandırılan ilaçların kullanımını azaltmak, bağırsak sağlığını iyi tutmak vitamin eksikliğinden korunmaya yardımcı olur." Ek takviye kullanmanın doğru olup olmadığını yanıtlayan Uzm. Dr. Kaya, "Herkes her gün mutlaka takviye edici gıdalar almalıdır diyemeyiz. Eksik olan vitaminleri doğru dozlarda yerine koymak en doğrusudur. Ancak yeterli ve dengeli beslenmeye fırsat bulamayan kişilerde multi vitamin takviyesi önerilmektedir" ifadelerini kullandı.