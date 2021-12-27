3. doz aşı akciğer tutulumunu önlüyor

Uzmanlar "İlk iki dozu olduktan sonra uzun zamandır üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor. Bu durumda da hastaların yeniden hastane ve yoğun bakım süreçleri hatta vefatlar söz konusu olabiliyor" dedi. Koronavirüse karşı hatırlatma dozunun önemine dikkati çeken Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Pandemi nedeniyle vakalarımız devam ediyor. Ancak aşılamanın büyük faydasını görüyoruz. Hatırlatma dozlarını olan kişiler, hastaneye yatışta herhangi bir problem yaşamadan hafif bir şekilde hastalığı atlatıyor. Aşılanmamış ve hatırlatma dozlarını yaptırmayan kişilerde hastane yatışlarımız halen devam ediyor. Bu grupta maalesef vefatlar gerçekleşiyor. Genellikle şu dönem hastanede takip ettiğimiz hastalarımız eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış kişiler. Sağlık Bakanlığı'mızın önerisi ile üçüncü ve dördüncü dozlar açıldığı için bir an evvel kişilerin aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. İlk iki dozu olup, üçüncü dozu olmamak ya da üç doz olup tanımlandığı halde dördüncü dozu olmamak ilk yapılan dozların anlamının kalmamasına neden oluyor. Maalesef hastalık yine geçiriliyor. Aşılı ve aşısız ayrımı yaptığımızda akciğer tutulumu dediğimiz akciğerde hasar bırakacak şekilde hastalığı geçiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu akciğer hasarlarının nasıl bir dönüş olacağını şu an için kestirmemiz mümkün değil" diye konuştu.

