VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim
Yerli ve milli olarak üretildi
Bakan Soylu'dan İBB teftişi açıklaması
TURKOVAC'ta sevindiren gelişme!
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
Öğrencisini döven öğretmen için yeni iddia!
O illerde yaşayanlar dikkat!
Ukrayna dünyaya ilan etti: Türk SİHA'sından üretmeye başladık
PKK imamlarına seçim talimatı!
Petrolün içinde keşfedildi! Parçalayabilecek
Mahremlere finansal darbe!
Milyonlarca dolar Türkiye'ye akacak!
60 milyon dolarlık dev işbirliği
Heyecanlandıran doğal gaz açıklaması
"Tarihte yeni bir sayfa açıldı"
160 yıl yaşayan Zaro Ağa'nın mezarı kaderine terk edildi
Soğuk hava şelaleyi dondurdu
Mehmetçik yılda 250 bin fidan dikiyor
Sınıfça kitap yazdılar, Geliri LÖSEV'e bağışlanacak
Bu kafenin patronu güvercin Guguk
Uzay madenciliği başlıyor
Dikkat eksikliğinin tedavisi mümkün
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Aralık
27 Aralık 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 08:00:00

3. doz aşı akciğer tutulumunu önlüyor

ABONE OL

Uzmanlar "İlk iki dozu olduktan sonra uzun zamandır üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor. Bu durumda da hastaların yeniden hastane ve yoğun bakım süreçleri hatta vefatlar söz konusu olabiliyor" dedi.

Uzmanlar "İlk iki dozu olduktan sonra uzun zamandır üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor. Bu durumda da hastaların yeniden hastane ve yoğun bakım süreçleri hatta vefatlar söz konusu olabiliyor" dedi. Koronavirüse karşı hatırlatma dozunun önemine dikkati çeken Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Pandemi nedeniyle vakalarımız devam ediyor. Ancak aşılamanın büyük faydasını görüyoruz. Hatırlatma dozlarını olan kişiler, hastaneye yatışta herhangi bir problem yaşamadan hafif bir şekilde hastalığı atlatıyor. Aşılanmamış ve hatırlatma dozlarını yaptırmayan kişilerde hastane yatışlarımız halen devam ediyor. Bu grupta maalesef vefatlar gerçekleşiyor. Genellikle şu dönem hastanede takip ettiğimiz hastalarımız eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış kişiler. Sağlık Bakanlığı'mızın önerisi ile üçüncü ve dördüncü dozlar açıldığı için bir an evvel kişilerin aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. İlk iki dozu olup, üçüncü dozu olmamak ya da üç doz olup tanımlandığı halde dördüncü dozu olmamak ilk yapılan dozların anlamının kalmamasına neden oluyor. Maalesef hastalık yine geçiriliyor. Aşılı ve aşısız ayrımı yaptığımızda akciğer tutulumu dediğimiz akciğerde hasar bırakacak şekilde hastalığı geçiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu akciğer hasarlarının nasıl bir dönüş olacağını şu an için kestirmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Etiketler : 3. doz aşı akciğer tutulumunu önlüyor Dr. Ayşin Kılınç Toker Pandemi aşı
Sete elimizde bavulla geliyorduk

Sete elimizde bavulla geliyorduk
Sıfır derecede Edis sevgisi

Sıfır derecede Edis sevgisi
8 yaşında matematik dehası

8 yaşında matematik dehası
Yılbaşına özel repertuvar

Yılbaşına özel repertuvar
Yoğun bakımlık oldu

Yoğun bakımlık oldu
Ekip Bandırma'da

Ekip Bandırma'da
‘Yargı'ya Kovid molası

‘Yargı'ya Kovid molası
Maçta kaburgasını çatlattı

Maçta kaburgasını çatlattı
Kıvanç'a ‘Baba' imaj

Kıvanç'a ‘Baba' imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER