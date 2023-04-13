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13 Nisan 2023 Perşembe 11:58:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 11:58:00

Uykunuz bölünsün

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Uzmanlar, Ramazan'da sahura kalkarak da sağlıklı uykunun mümkün olabildiğini belirtiyor.

Ramazan'da birçok kişi 'ben sahura kalkmadan da oruç tutabiliyorum' ya da 'uykum bölünmesin' diye düşünerek bu önemli öğünü atlarken, uzmanlar ise sahura kalkarak da sağlıklı uykunun mümkün olabildiğini belirtiyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uyku Bozuklukları Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, "İftarda bazı kurallara dikkat etmemenin sonucunda, sağlık için olmazsa olmaz önem taşıyan kaliteli ve yeterli uyku olumsuz etkileniyor. Bu da kişide gün boyu sinirlilik, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve uyku isteğinden diyabet hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına ve trafik kazalarında artışa da yol açabiliyor" dedi.

Etiketler : ramazan uyku sağlık oruç sahur

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