VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu'na girişler başladı
Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat
Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor
Ankara merkezli 45 ilde otomobil kaçakçılığına yönelik "Kontak" operasyonu
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor
Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı
11 Nisan 2023 Salı 10:25:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 10:25:00

Hamileler için özel beslenme diyeti yapılmalı

ABONE OL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, Ramazan'da bol su tüketmesi gereken hamilelerin ve emziren annelerin oruç tutmasının sakıncalı olabileceğini belirtti.

Ramazan'da bol su tüketmesi gereken hamilelerin ve emziren annelerin oruç tutmasının sakıncalı olabileceğini aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, "Eğer oruç tutulacaksa, doktorunuza danışarak, ihtimal riskler hakkında bilgi alarak ve kontrollü şekilde oruç tutmalısınız" dedi. Akıncı, "Su, gebeliğin devamında, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmada ve tedavisinde önemlidir. Gün içinde sıvı alınamaması annenin kan hacmini azaltacağı için bebeğin idrar çıkışı ve kesesinin suyunu azaltabilir. Hamileliğe bağlı gelişen yüksel tansiyon da oruç için riskli durumlar arasındadır" diye konuştu.

Etiketler : hamile oruç diyet beslenme

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX