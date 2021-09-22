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22 Eylül 2021 Çarşamba 19:21:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 19:21:00

'TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak'

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız" dedi.

Gürcan Karakaş, TEKNOFEST'te yer alan TOGG standında gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, TOGG olarak Türkiye'nin teknoloji festivalinde bir teknoloji şirketi olarak yer aldıklarını söyledi.

"Dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette"

Geleceğin dünyasında batarya teknolojilerine, güç elektroniğine sahip olmayan şirketlerin, teknolojiye sahip olamadığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"İlk aracımız, C segmentinde bir SUV. Regülasyonlar nedeniyle ufak tefek farklılıklar olabilir ama bu tasarımın niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler değil. Çip krizi var. Çip krizinin sebeplerini de biliyoruz. Bu krizin bir sene daha süreceğini tahmin ediyoruz. Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz.

Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız."

Etiketler : TEKNOFEST togg Çip krizi
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