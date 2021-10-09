"TOGG, 2022 sonunda seri üretim bandından çıkacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tantavi Kültür Merkezi'nde AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının düzenlediği, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin de katıldığı, "Net Konuşalım" programında gençlerle bir araya geldi.

Konya'da gün boyu yoğun programlara ve açılışlara katıldığını belirten Varank, gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Varank, yatırım yapmak isteyen tüzel kişi ya da firmalara ne tür destekler verildiğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin sadece teknolojiyi kullanan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olması için çok yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Daha önce Türkiye'de hiç üretilmemiş ürünlerin Ar-Ge'sinin TÜBİTAK ile yapıldığını ifade eden Varank, "Bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Devletimiz üretim, Ar-Ge yapmak isteyen firmalara hangi destekleri veriyor diye merak ediyorsanız 'www.yatirimadestek.gov.tr' web sitesinden Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının verdiği destekleri, teşvikleri takip edebilirsiniz. Bu adresi sık kullanılanlara eklemenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Varank, soru üzerine gelişmiş ülkelerin teknoloji hamlelerine karşılık Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile cevap verdiğini kaydetti.

Kendi kendine yetebilen, teknolojiyi sadece kullanan değil, bunu geliştirip, üretip ihracat eden ülke konumuna gelmeyi bu stratejiyle anlatan Varank, bu kapsamda da en önemli işin ise insana yatırım yapmak olduğunu vurguladı.

Varank, dünyada rekabetçi olmak, teknoloji ve sanayide yarışmak için insan kaynağına yatırım yapmanın gerekliliğini vurguladı.

Gençlere ve çocuklara çok farklı teknoloji eğitimleri verdiklerini anlatan Varank, TÜBİTAK ile bilim yarışmaları düzenleyerek öğrencileri geleceğin teknolojilerine hazırladıklarını dile getirdi.

Varank, genç yaştaki girişimcilerin milyar dolarlık değerde şirketler kurabildiğine işaret ederek, "Gençlerimize yatırım yaparak gelecekte güçlü ülkelerle yarışacak, zaten şu anda da yarışıyoruz ama onlarla aynı ligde Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi diyorsak, bu 10 ekonominin içerisine gireceğimize yürekten inanıyoruz. Şu anda dünya, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını konuşuyorsa diğer alanlardaki yaptığımız bütün işleri de inşallah sizin gibi gençlerin sayesinde dünya konuşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"TOGG, 2023 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ OLUR"

Bir öğrencinin TOGG'un banttan ineceği tarihi sorması üzerine Varank, Türkiye'nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Varank, TOGG'un ilk tanıtımından itibaren herkesin bu aracın ne zaman çıkacağıyla ilgili sorular sorduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını, bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini, 'startup'ların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler.

Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok."

Kendilerine odaklanacaklarına dikkati çeken Varank, "Karşımızdaki yalan söylüyorsa asla tırsmayacağız ve geri adım atamayacağız. Onların cevabını da vereceğiz ama kendimize odaklanacağız. Siyaseti öyle yapacağız. Şundan emin olacağız, Cumhur İttifakı dışında gerçekten bu ülkeye hangi projeyi kazandırabiliriz diye düşünen başka hiçbir siyasi hareket Türkiye'de mevcut değil." diye konuştu.

"MUHALEFETİN SEÇİM VAADİ, TEKRAR SEÇİM YAPMAK"

Varank, muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" hayali kurduğunu söyledi.

"Bu partilerin seçim vaadi ne biliyor musunuz?" diye soran Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tekrar seçim yapmak. 2023'te eğer seçimi kazanırlarsa 2024'te yerel seçimler var. Parlamenter sistemi getirmeleri için ne yapmaları lazım? Anayasa'yı değiştirmeleri lazım. Anayasa'yı değiştirmek için seçim yapmaları lazım. O seçimi yaptıktan sonra milletvekili seçimi yapmaları lazım. O seçimi yaptıktan sonra Mecliste tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmaları lazım. Muhalefetin seçim vaadi, ülkenin önümüzdeki 4-5 senesinde tekrar tekrar seçim yapmak. Böyle bir seçim vaadi olabilir mi? Siz planınızı, projenizi, ülkeyi taşımak istediğiniz noktayı ortaya koyarsınız, buna göre siyaset yaparsınız. Dolayısıyla kendimizden emin olacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir iktidarın yapamadıklarını hamdolsun Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu ülkede başardık. Bu, sadece kalkınma anlamında değil, demokratikleşme ve özgürlükler anlamında da böyle. İnşallah çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz."