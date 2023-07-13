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13 Temmuz 2023 Perşembe 08:13:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 08:13:00

Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz

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'Camdaki Kız' dizisinde yer alan Burcu Biricik, 'Yeşilçam Sineması'nın yıldız ismi Filiz Akın'a hayranlığını dile getirdi.

'Camdaki Kız' dizisinde yer alan Burcu Biricik, 'Yeşilçam Sineması'nın yıldız ismi Filiz Akın'a hayranlığını dile getirdi. Biricik, sosyal medya hesabından Akın ile merhum oyuncu Tarık Akan'ın başrolünde olduğu 'Tatlı Dillim' filminden kareleri, "Aşığım Yeşilçam'a. Bayılıyorum size" notunu yazarak paylaştı. Akın, genç meslektaşını övgü yağmuruna tuttu. Usta isim, "Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Siz de hep mutlu olun güzel ve çok yetenekli Burcu, yorumlara şöyle bir baktım da ayrıca benzetilmek çok gurur verici. Sizler Yeşilçam bayrağını çok ilerilere taşıyorsunuz" yazdı.

Etiketler : Yeşilçam bayrağı Burcu Biricik Yeşilçam Sineması
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