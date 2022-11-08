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08 Kasım 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 13:30:00

Yepyeni Karsu

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Geçen ay sevgilisi Mile Schrama'dan evlilik teklifi alan Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu Dönmez, İstanbullu sevenleriyle bir araya geliyor.

Geçen ay sevgilisi Mile Schrama'dan evlilik teklifi alan Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu Dönmez, İstanbullu sevenleriyle bir araya geliyor. Şarkıcı, BKM organizasyonuyla 11 Kasım'da Volkswagen Arena'da konser verecek. Sahnesine özel olarak hazırlanan Karsu, repertuvarını şimdiden belirleyerek, özel şovları için dans dersleri aldı. Şarkıcı, ilk kez yeni parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.

Etiketler : Yepyeni Karsu Mile Schrama Türk asıllı Hollandalı şarkıcı
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