Yepyeni Karsu

Geçen ay sevgilisi Mile Schrama'dan evlilik teklifi alan Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu Dönmez, İstanbullu sevenleriyle bir araya geliyor. Şarkıcı, BKM organizasyonuyla 11 Kasım'da Volkswagen Arena'da konser verecek. Sahnesine özel olarak hazırlanan Karsu, repertuvarını şimdiden belirleyerek, özel şovları için dans dersleri aldı. Şarkıcı, ilk kez yeni parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.