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07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:10:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:10:00

Yeni partner Birce

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Oktay Kaynarca'nın yapımcı olarak seyirci karşısına çıkacağı ilk projesindeki partneri belli oldu. Oyuncuya Birce Akalay eşlik edecek.

En son ekranlara veda eden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde yer alan Oktay Kaynarca, yeni bir çalışmaya girdi.Kaynarca, 'Güzel Adamlar' adını verdiği şirketinin ilk dizisi 'Kor' için düğmeye bastı. Alican Yaraş'ın yazdığı projenin oyuncu kadrosunda yer alan Kaynarca, cast çalışmalarında son aşamaya geldi. Oyuncunun hem yapımcılığını, hem de başrolünde yer alacağı dizideki partneri belli oldu. Kaynarca'ya bir süredir dijitalde boy gösteren oyuncu Birce Akalay eşlik edecek. Oyuncunun nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İlk bölümünde yurt dışı sahneleri de olacağı projede Kaynarca'nın annesine hayat vermesi için Işıl Yücesoy'a teklifte bulunduğu öğrenildi.

Etiketler : oktay kaynarca birce akalay dizi
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