24 Kasım 2020 Salı 17:53:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 17:53:00
Yasemin Allen'dan sürpriz kararla imaj değişikliği
Ünlü oyuncu Yasemin Allen, erken final yapan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinden sonra sürpriz bir kararla imaj değiştirdi.
Şu sıralar gelen senaryoları okuyan oyuncu Yasemin Allen, saçını kestirip kahkül yaptırdı. Hayranları, oyuncunun yeni imajını görünce şaşırırken Yasemin Allen ise yaptığı bu değişimle mutlu olduğunu söyledi.
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