Yalnız Kurtlar sette

Yönetmen Osman Sınav, 'Sen Anlat Karadeniz' adlı dizinin ardından yeni projesi için çekimlere başladı. Sınav, hem dram hem de bir başarı öyküsünü anlatacağı Yalnız Kurt adlı diziyle ekranda olacak. Dizide başrol karakter Davut Bahadır'ı usta tiyatrocu Cihan Ünal canlandırırken Alpay Kurtdoğlu karakterine ise Hasan Denizyaran hayat verecek. Tek başına yaşam mücadelesi veren bir gencin hayat hikayesini ekrana yansıtacak olan dizi, yeni sezonda atv'de yayınlanacak.