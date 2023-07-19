Yalaka davasını kazandı

Türkücü Alişan, sosyal medya üzerinden kendisine 'mal ve yalaka' diyen internet kullanıcısı Aydın Lal'a dava açtı.

Mahkeme, Aydın Lal'ı 'hakaret' suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı.

Alişan, ceza davasının kesinleşmesinin bu defa 4 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Lal, 4 bin liralık manevi tazminatı 9 yıllık yasal faiziyle birlikte Alişan'a ödeyecek.