Van'da ‘Kahvaltı Günü'ne hazırlık

Van'da kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla ilki 2014'te düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği, bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları olmadan coşkulu bir festivalle kutlanacak.



8 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı Van'da, bu yıl 5 Haziran'da kutlanacak "Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamamlandı.