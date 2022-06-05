VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz
CANLI: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde
Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti!
Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı
Rusya destekli sinsi plan devrede
Yerli ve milli silahlar sahaya indi
"Türkiye eski Türkiye değildir"
Putin'den Batı'ya füze uyarısı
Kamuda enflasyon düzeltmesi
Cephe hatları güçlendirildi! Operasyon an meselesi
Mehmetçik misliyle karşılık verdi!
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında
Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü
Mercedes, dünya çapında yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracak
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: İkinci yarıdaki hareketliğimizle bu skoru bulabildik
İskandinav güvenliğinin değişen parametreleri
Kibyra Antik Kenti'nde 'Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği' konseri
Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mevzilerden kaçan PKK tünel kazıp silah saklıyor
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
05 Haziran 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 17:00:00

Van'da ‘Kahvaltı Günü'ne hazırlık

ABONE OL

Van'da kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla ilki 2014'te düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği, bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları olmadan coşkulu bir festivalle kutlanacak.

Van'da kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla ilki 2014'te düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği, bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları olmadan coşkulu bir festivalle kutlanacak.

8 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı Van'da, bu yıl 5 Haziran'da kutlanacak "Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamamlandı.

Etiketler : Kahvaltı Günü Van Dünya Kahvaltı Günü
100'ler kulübüne girdi

100'ler kulübüne girdi
Pınar'a nazar değdi

Pınar'a nazar değdi
Müzikal buluşma

Müzikal buluşma
Oğuz Aral adını yaşatacak

Oğuz Aral adını yaşatacak
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Mercan'la ilk tatil

Mercan'la ilk tatil
‘Terzi' şekilleniyor

‘Terzi' şekilleniyor
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor
Çıkış şarkısı Manço'dan

Çıkış şarkısı Manço'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX