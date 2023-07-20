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20 Temmuz 2023 Perşembe 19:49:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 19:49:00

Ünlü şarkıcı Shakira'ya dava şoku: Hakim karşısına çıkacak

Kaynak: AA

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İspanya'da bir dönem yaşayan Kolombiyalı şarkıcı "Shakira" lakaplı Isabel Mebarak Ripoll hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir dava dosyası açıldığı bildirildi. Shakira'nın yıl sonunda hakim karşısına çıkması öngörülüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barselona'daki Esplugues de Llobregat yerel mahkemesi, 2018'de gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Shakira hakkında dava dosyası açıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Kolombiyalı şarkıcı, kendisine henüz resmi yollardan iletilmiş bir tebligat olmadığını belirtti.

Shakira, aynı mahkemede açılan diğer bir davada, İspanya'da 2012-2014'te 6 farklı suçla Maliye'den 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Savcılık tarafından hakkında toplam 8 yıl 2 ay hapis ve 23,8 milyon avro para cezası talep edilen Shakira'nın yıl sonunda hakim karşısına çıkması öngörülüyor.

Shakira, söz konusu suçlamayla ilgili bu zamana kadar hep "masum olduğunu" savundu.

Bir dönem Barcelona'da forma giyen eski futbolcu Gerard Pique ile birlikteliği sırasında ikametini Barselona'ya alan Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.

Etiketler : Shakira ispanya shakira-pique
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