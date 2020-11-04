Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

Çocukların en çok sevdiği videolardan biri olan Baby Shark, ailelerin çocuklarına en çok dinlettiği YouTube videosu olarak öne çıkıyor. 40.3 milyon abonesi olan Pinkfong! Kids’ Songs&Stories isimli kanal tarafından paylaşılan video bugüne kadar 7.043 milyar kez izlendi. YouTube’da en çok izlenen ikinci video ise Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin “Despacito” isimli parçası oldu. 7 milyar kez izlenen video, YouTube’da en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

