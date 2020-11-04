  • BIST
    1175.55
  • Dolar
    8,4752
  • Euro
    9,9704
  • Altın
    521,3250
İstanbul
14 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor
Sağlık Bakanı vekilleri azarladı: Terk edin burayı
Marmara Denizi'nde İstanbul'u sallayan deprem
Fransız Macron'un ifade özgürlüğü de bu kadar olur!
Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs kısıtlamaları başladı!
İngiltere'de karantina dönemi başlıyor
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü
Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi
Dışişleri'nden Fransa'nın 'Bozkurtlar' hareketi kararına tepki
ABD Başkanlık seçimlerini kim kazandı?
'Geleceğe nefes' rekor kıracak
Fuat Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
15 askerin şehit olduğu saldırının faili tutuklandı
Ayda'nın annesi gözyaşları ile toprağa verildi
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor
Akıncı TİHA, tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi
Başkent'te sonbahar renklerinin dansı
Bakan Pekcan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
"Oğlum annene hoşçakal de"
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ile gönderildi
04 Kasım 2020 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 10:09:00

Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

ABONE OL

YouTube'da en çok izlenen videolar ortaya çıktı. Şimdiye kadar en çok izlenen YouTube videosu Baby Shark isimli video oldu.

Çocukların en çok sevdiği videolardan biri olan Baby Shark, ailelerin çocuklarına en çok dinlettiği YouTube videosu olarak öne çıkıyor. 40.3 milyon abonesi olan Pinkfong! Kids’ Songs&Stories isimli kanal tarafından paylaşılan video bugüne kadar 7.043 milyar kez izlendi. YouTube’da en çok izlenen ikinci video ise Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin “Despacito” isimli parçası oldu. 7 milyar kez izlenen video, YouTube’da en çok izlenen videolar arasında yer alıyor. 

Etiketler : Baby Shark YouTube video çocukların sevdiği video
Sosyal mesafeli özlem giderme

Sosyal mesafeli özlem giderme
Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım

Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım
Reklam yüzü oldular

Reklam yüzü oldular
Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını hem çaldı hem söyledi

Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını hem çaldı hem söyledi
Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı

Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!

Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!
Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor

Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER