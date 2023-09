Toplantı yaparken bebek geldi

İkinci kez anne olan Atiye, hastaneden taburcu oldu. Yeni doğan kızları Neva'yı kapalı bir puset içerisinde otomobile yerleştiren ardından eşi Erol Sebebci'yle kamera karşısına geçti. Atiye, "Her şey çok hızlı gelişti. Fantastik bir gün geçirdik. Her şey bir saat içinde oldu. Ben ve kızım çok sağlıklıyız şu an" dedi. Erol Sebebci ise, "Evde yeni projelerimiz için toplantı yaparken resmen yeni projemiz geldi. Hemen yola çıktık. Bol kornalı bir yol oldu. Yarım saatte hastaneye vardık. 15 dakikada da doğum gerçekleşti ama kolay bir doğum olmadı. İlk doğumda ben eşimin yanında değildim. Biraz hazıra konmuştum ama şu anki doğumda biraz süreç geçirdik" ifadelerini kullandı.