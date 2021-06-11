Tiyatro sahnesi için hazır

Yeni sezonda 'Yasak Elma' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Ece Dizdar, yeni bir tiyatro çalışmasının olduğundan da bahsetti. Dizdar, Öner Erkan ile birlikte "Bir Evlilikten Manzaralar" filminin "Evlilikten Sahneler" adıyla sahneye uyarlamasında rol alacak. Oyuncu, kendisi için heyecanlı bir süreç olduğundan bahsetti.