Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir test sonucunun ise negatif olduğunu öğrendi. Testlerden emin olamayan popçu, yine de kendisini karantinaya alarak, evde dinlenmeye geçti. Bu gelişmelerin ardından Aleya Tilki’nin Madame Tussauds Müzesi'ndeki balmumu heykeli de karantinaya alındı. Espirili bir paylaşımda bulunan Madame Tussauds, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Ziyaretçilerimizin güvenliği için Aleyna'nın figürü kısa bir süreliğine karantina altına alındı. Merkezimize geldiğinizde onunla harika pozlar vermeden gitmek çok zor olsa da, figürümüzle sosyal mesafenizi korumayı unutmayın!” yazdı. Figüre maske takılması da dikkatlerden kaçmadı.

