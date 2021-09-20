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20 Eylül 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 14:00:00

Teşkilat'a Uygun

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TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'ın yeni sezonuna Gürkan Uygun dahil oldu.

TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'ın yeni sezonuna Gürkan Uygun dahil oldu. Uygun, dizide canlandıracağı Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan'la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, zekasıyla ortalığı karıştıracak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.

Etiketler : TRT Teşkilat Gürkan Uygun Halit Başkan
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