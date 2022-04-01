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01 Nisan 2022 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 07:26:00

tam bir sevgi kelebeğiyim

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'Sadakatsiz' dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen, aşkı tanımladı: "Kıpır kıpır oluyorum. 32 dişimle gülüyorum.''

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen, aşkı tanımladı: "Kıpır kıpır oluyorum. 32 dişimle gülüyorum.''

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melis Sezen, aşk hakkında konuştu. Oyuncu, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçti. Aşık olmanın kendisine enerji verdiğini söyleyen Sezen, "Genelde yüksek enerjiliyimdir zaten ama iyice kıpır kıpır oluyorum. Otuz iki diş gülüyorum, daha da enerjiyle doluyorum. Tam bir sevgi kelebeğiyim" dedi. Rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisi sezon sonunda ekranlara veda ederken oyuncu, setlere ara vermeyecek. Sezen, dijitalde yayınlanacak olan Medyapım imzalı Nomen adlı dizinin başrolünde yer alması için anlaştı. Oyuncunun nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu.

Etiketler : tam bir sevgi kelebeğiyim Medyapım Melis Sezen
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