18 Aralık 2020 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 13:24:00
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
Atv'de ekrana gelecek olan ‘Akıncı' dizisinin yeni tanıtımı ilk kez izleyiciyle buluştu.
Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin gibi kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinin tanıtımları büyük bir ilgi gördü. Diziden ipuçları veren tanıtım videosu, özellikle aksiyonu yüksek sahneleriyle dikkat çekti.
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