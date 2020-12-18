  • BIST
    1408.32
  • Dolar
    7,6292
  • Euro
    9,3591
  • Altın
    461,5460
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak"
TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak TF-X için üç büyük müjde
Gaziantep'te hastanenin yoğun bakımında oksijen tüpü patladı
Kısıtlama başladı! Sokaklar sessize büründü
Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayın Rus askerin ölümüne neden oldu
Başkan Erdoğan'dan Merkel'le kritik görüşme
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 26 bin 410 yeni vaka belirlendi
Cem Adrian'dan ikinci klip
Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi
Zeynep Bastık ‘Boş Yapma'yın!
Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler
WhatsApp Web'de görüntülü dönem başladı
65 yaş üstü ve 20 yaş altına beslenme tüyoları
Akar: Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yengeç mutlu, İkizler güzel haberler al...
Oktay: Türkiye global şoklara karşı dayanıklılığını ispatladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti
Ukrayna donanmasına Türkiye imzası
"Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini..."
Ukrayna Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türk SİHA'lara ihtiyacımız var
"İmamoğlu bana büyük terbiyesizlik yaptı"
Kilosu 80 lira! Dışı zehirli içi lezzet deposu
18 Aralık 2020 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 13:24:00

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım

ABONE OL

Atv'de ekrana gelecek olan ‘Akıncı' dizisinin yeni tanıtımı ilk kez izleyiciyle buluştu.

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin gibi kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinin tanıtımları büyük bir ilgi gördü. Diziden ipuçları veren tanıtım videosu, özellikle aksiyonu yüksek sahneleriyle dikkat çekti. 

Etiketler : Şükrü Özyıldız Büşra Develi Yıldıray Şahinler Tolga Tekin Akıncı dizisi
Nikah tarihler belli oldu

Nikah tarihler belli oldu
Gürgen Öz'ün 'Zoraki Misafir' heyecanı

Gürgen Öz'ün 'Zoraki Misafir' heyecanı
Hükümsüz'de rol almaya hazırlanan Hande Doğandemir'den yeni yıla yeni imaj

Hükümsüz'de rol almaya hazırlanan Hande Doğandemir'den yeni yıla yeni imaj
Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak

Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak
Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek

Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek
'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti

'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser

Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser
Bir araya geldiler! 'Çocuklar için buluştuk'

Bir araya geldiler! 'Çocuklar için buluştuk'
Tuğba Özerk'ten pandemi şarkısı geliyor

Tuğba Özerk'ten pandemi şarkısı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER