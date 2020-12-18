Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin gibi kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinin tanıtımları büyük bir ilgi gördü. Diziden ipuçları veren tanıtım videosu, özellikle aksiyonu yüksek sahneleriyle dikkat çekti.

