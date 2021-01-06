06 Ocak 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 16:00:00
Şeyma Subaşı'nın Mısır'dan peri masalı
İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra sık sık farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı, Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğe yelken açtı.
Erkek arkadaşıyla önceki gün ilk kez fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Şeyma Şubaşı altına ise ‘Nazar değmesin. Şeyma’nın peri masalı’’ notunu düştü.
- Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"
- Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre
- Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi
- Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş
- İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
- Şeyma Subaşı'nın Mısır'dan peri masalı