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08 Eylül 2020 Salı 13:16:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 13:20:00

Şeyma Subaşı: Umursamayacak kadar gencim

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Türkiye güzeli Şevval Şahin'in düzenlediği ev partisinde bazı katılımcıların Kovid-19 testinin pozitif çıkması o gece yalıda bulunanların panik yaşamasına neden oldu. Katıldığı partiyle ilgili bir açıklama yapmayıp iki şehir değiştiren Şeyma Subaşı yeni yaşına dair hislerini paylaştı.

Sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından gündelik hayatının nasıl gittiğine dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın ev partisinde Marcus ve pek çok isim virüs kapmıştı. Bu haberden sonra gözler partide olan Şeyma Subaşı'na çevrilse de ünlü isim bir açıklama yapmamıştı.

Davete katılanlar arasında Murat Dalkılıç, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım, Kerim Sabancı gibi isimler de vardı.

Şubaşı'nın açıklama yapmayıp Kapadokya'ya ve daha sonra Bodrum'a gitmesi eleştiri konusu olmuştu.

Bu eleştirilere kulağını tıkayan Subaşı, 30 yaşın kendisine ne kazandırdığına dair bir paylaşımda bulundu.

Şeyma Subaşı şu satırları yazdı; "30 yaşındayım… Yaşımı seviyorum… Daha iyisini bilecek kadar yaşlı… Umursamayacak kadar genç… Doğru yapacak kadar tecrübeli…”

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