  • BIST
    1429.91
  • Dolar
    8,1464
  • Euro
    9,6255
  • Altın
    454,0020
İstanbul
11 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli teravih açıklaması
Kahve için yasağı deldi
Songül artık kısa saçlı
Miçotakis'in büyük çaresizliği...
Yeni yuvasını İtalya'da kurdu
Aslan bebek geliyor
Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim
Pınar'ın detoks sınavı
Senaristler psikolog yardımı almalı
Ne zaman gazeteci oldunuz?
"Türk SİHA'ları iki çatışmanın kaderini değiştirdi"
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi
30'umda kendimi daha iyi tanıdım
Savcıdan kritik soru: Bildiriyi neden gece yarısı yayınladınız?
Rusya'nın gerçek korkusu: Ordusunu yeniliyor
Yapılan anket ortaya koydu! Biden'a soğuk duş
DİYETTE KAS VE SU KAYBINA DİKKAT
Tablet ve telefonlar yüzünden Çocuklarda göz kayması arttı
Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyor
Günlük Burç yorumları
BÖBREK DÜŞMANI BESİNLER
Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Ankara'ya geldi
Salda kendini yeniliyor!
06 Nisan 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 12:00:00

Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim

ABONE OL

Yeşilçam dizisiyle dijitalde yer almaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, sektöre ilk girdiği dönemde kendisini en çok yaşadığı maddi sıkıntıların zorladığını söyledi.

Yeşilçam dizisiyle dijitalde yer almaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, sektöre ilk girdiği dönemde kendisini en çok yaşadığı maddi sıkıntıların zorladığını söyledi. All Magazine konuşan genç oyuncu, ''Tek maddi gelirim oyunculuktu. İstanbul beni bir hayli zorladı bu konuda'' açıklamasını yaptı. Oyuncu, hayatta en tahammül edemediği şeyin ise haksızlık olduğunu belirtti.

Etiketler : yeşilçam afra saraçoğlu maddi sıkıntı
‘Kuş Uçuşu' kadrosunda

‘Kuş Uçuşu' kadrosunda
Diziler mizahın matematiğini bozdu

Diziler mizahın matematiğini bozdu
‘Bana Sormayın' diyor

‘Bana Sormayın' diyor
Diziden ‘panik atak' ayrılığı

Diziden ‘panik atak' ayrılığı
Artık şarkıları kendi albümünde

Artık şarkıları kendi albümünde
O sahne avukatları ayağa kaldırdı

O sahne avukatları ayağa kaldırdı
Eski eşe velayet davası

Eski eşe velayet davası
Beyrut'tan üçüncülük tacı!

Beyrut'tan üçüncülük tacı!
Erdo ‘Sadakatsiz' setinde

Erdo ‘Sadakatsiz' setinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER