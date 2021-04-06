Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim

Yeşilçam dizisiyle dijitalde yer almaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, sektöre ilk girdiği dönemde kendisini en çok yaşadığı maddi sıkıntıların zorladığını söyledi. All Magazine konuşan genç oyuncu, ''Tek maddi gelirim oyunculuktu. İstanbul beni bir hayli zorladı bu konuda'' açıklamasını yaptı. Oyuncu, hayatta en tahammül edemediği şeyin ise haksızlık olduğunu belirtti.

