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16 Eylül 2020 Çarşamba 18:02:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 18:02:00

Şarkıcı Halil Sezai savcılıkta ifade verecek

Kaynak: AA

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Tuzla'da komşunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şarkıcı Halil Sezai'nin, savcının talimatı üzerine adliyeye getirilerek ifadesi alınacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu bir şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verdi.

Paracıkoğlu'nun gün içerisinde adliyeye mevcutlu şekilde getirilmesi bekleniyor.

NELER YAŞANDI?

Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Meriç arasında tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu.

Harekete geçen kolluk kuvvetlerince kamera kayıtları incelenmiş ve bu inceleme sonucu Halil Sezai Paracıkoğlu, Kadıköy'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Paracıkoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakılmıştı.

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