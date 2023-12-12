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12 Aralık 2023 Salı 07:16:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 07:16:00

Sahnede 'Hadise' çıktı! Ece Seçkin alındı, Aleyna Tilki'ye gönderme olarak yorumlandı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Hadise, önceki gün verdiği konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımını birkaç gün önce yine aynı yerde konser veren Ece Seçkin, üzerine alındı. Hadise'nin bu paylaşımı Aleyna Tilki'ye gönderme olarak da yorumlandı.

Hadise, önceki gün Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Şarkıcı konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Hadise, konserdeki fotoğraflarının altına "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" mesajını yazdı.

Birkaç gün önce yine aynı yerde konser veren Ece Seçkin, üzerine alındı. Seçkin de konserde çekilen görüntüleri şu notla paylaştı: "Bebeler her şeyi biliyor, boşuna yapıcan bize lolo' dedi.

Bazı kullanıcılar Hadise'nin bu paylaşımını, geçen günlerde müzik sektöründe yaşadığı zorluklara isyan eden Aleyna Tilki'ye gönderme olarak yorumlandı.

Etiketler : hadise ece seçkin aleyna tilki
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