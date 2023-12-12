Sahnede 'Hadise' çıktı

Hadise, önceki gün Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Şarkıcı konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Hadise, konserdeki fotoğraflarının altına "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" mesajını yazdı.

Birkaç gün önce yine aynı yerde konser veren Ece Seçkin, üzerine alındı. Seçkin de konserde çekilen görüntüleri şu notla paylaştı: "Bebeler her şeyi biliyor, boşuna yapıcan bize lolo' dedi.

Bazı kullanıcılar Hadise'nin bu paylaşımını, geçen günlerde müzik sektöründe yaşadığı zorluklara isyan eden Aleyna Tilki'ye gönderme olarak yorumlandı.