Peri bacaları huzur veriyor

Dizi çekimlerinden dolayı Kapadokya'ya yerleşen oyuncu İpek Tuzcuoğlu, peri bacalarında çekilen fotoğraflarıyla göz kamaştırdı. 'Asmalı Konak', 'Aşk ve Mavi' ve 'Safir' dizilerinden dolayı bölgede büyük bir sevgiyle karşılanan Tuzcuoğlu, "Buranın insanın ruhuna iyi gelen mistik ve doğaüstü bir hali vardır. Kendi içsel yolculuğuna çıkanların mutlaka uğraması gereken bir yer. Burada uzun yıllar yaşayacak nadir kişilerdenim sanırım. Burası benim ikinci evim gibi, esnafından yerlisine kadar hepsiyle sürekli bir aradayız. İstanbul'un kaos halinden bir süreliğine de olsa kurtulmuş olmak büyük mutluluk" dedi. Peri bacalarında ki fotoğraflarıyla ilgili de konuşan Tuzcuoğlu, "Burada her yer doğal plato. Bana huzur veren bir yer, fotoğraflara da bu yansıyor zaten" dedi.





