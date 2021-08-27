Pelin yoğun tempoya giriyor

Bir süredir ailesiyle birlikte Bodrum'da tatilde olan Pelin Karahan, yoğun bir tempoya giriyor. Okullar açılacağı için Bodrum'dan erken döndüklerini söyleyen oyuncu, "Ali Demir bu sene ilk defa okula başlayacak. O yüzden ailecek güzel bir heyecanımız var" dedi. TRT'nin 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlayacağını söyleyen Karahan, "Yoğun bir dönem beni bekliyor. Hem Ali Demir'in okulu hem de Kıbrıs'taki çekimlerimiz yoğun geçecek. Ama ben bu yoğunluğu seviyorum, çalışmayı koşturmayı çok sevdiğim için bu durum beni mutlu ve motive ediyor" dedi.