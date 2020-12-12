12 Aralık 2020 Cumartesi 10:35:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 10:35:00
Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda
TRT 1'de ekrana gelecek olan ‘Kıbrıs Ada Kışı' dizisinin kadrosu netleşmeye başladı.
Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Ahmet Kural’ın paylaşacağı dizide kadın başrol oyuncusu olarak ise Pelin Karahan ile anlaşıldı. TMC Film imzalı dizinin yönetmenliğini Hakan İnan yaparken, dizinin senaryosunu Başar Başarır ve Emre Özdür kaleme alıyor. Yapım, diğer dizilerden farklı olarak 26 bölüm ve 60 dakikadan oluşacak.
- Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda
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