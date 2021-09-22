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22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30:00

Oğlunun odasını hazırlıyor

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel şarkıcı Bengü bebek alışverişine çıktı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel şarkıcı Bengü bebek alışverişine çıktı. Hamileliğinde 8'nci aya giren popçu İstinyepark'ta görüntülendi. Sağlıklı bir gebelik geçirdiğini söyleyen ve oğlunun odasını hazırladığını belirten Bengü, "Arkadaşlar artık 6 haftalık bir zaman kaldı ama fark ettim ki daha hiçbir şey almamışım. Şimdi bebek odasını yapmaya başladık, ben de bu sırada kıyafet alışverişini yapmak istedim" dedi.

Etiketler : Bengü bebek alışverişi İstinyepark
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