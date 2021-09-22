Oğlunun odasını hazırlıyor

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel şarkıcı Bengü bebek alışverişine çıktı. Hamileliğinde 8'nci aya giren popçu İstinyepark'ta görüntülendi. Sağlıklı bir gebelik geçirdiğini söyleyen ve oğlunun odasını hazırladığını belirten Bengü, "Arkadaşlar artık 6 haftalık bir zaman kaldı ama fark ettim ki daha hiçbir şey almamışım. Şimdi bebek odasını yapmaya başladık, ben de bu sırada kıyafet alışverişini yapmak istedim" dedi.