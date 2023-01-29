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29 Ocak 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 12:00:00

Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim

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Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile iki bölüm süren yapım hakkında konuştu.

Türkücü Mustafa Keser, 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programında Bülent Ersoy ile iki bölüm süren yapım hakkında konuştu. Ersoy'la yaptıkları programa gönülsüz başladığını söyleyen Keser, "Onun kendine has tavırları var bana uymaz diye düşündüm. Sonra 'Neyse başlayalım' diyerek çekmeye başladık. Ben en başından beri gönüllü değildim. İkinci programdan sonra cereyan eden problemleri ve programı kurtarmak için neler çektiğimi herkes görüyordu. Bülent, benim çalışanlardan gelen kartlara uymamı kendimi öne atıyormuşum gibi gördü. Rol çalmaya çalıştığımı düşündü galiba. Çalışanlar da her şeyi görerek bana 'Ah hocam' derlerdi. Bülent Ersoy'a 'uyumlu gidelim' demek yerine programı bitirmeyi tercih ettiler. Ben de size ihtiyacım yok, kaldırın dedim" açıklamasını yaptı.

Etiketler : mustafa keser bülent ersoy gökay kalaycıoğlu
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