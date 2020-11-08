08 Kasım 2020 Pazar 14:35:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 14:16:00
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Art&Fashion Shopping Week'e katıldı.
Vadistanbul’daki etkinlikte özgün tasarım ürünlerle, ayrıcalıklı mücevher ve aksesuar markalarının yeni koleksiyonlarını inceleyen Yasmin Erbil, alışveriş yaptı. Erbil özellikle SMA Tip 1 hastası, 2 yaşındaki Pamir Pekin'e destek amacıyla açılan standa yoğun ilgi gösterdi.
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