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08 Kasım 2020 Pazar 14:35:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 14:16:00

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Art&Fashion Shopping Week'e katıldı.

Vadistanbul’daki etkinlikte özgün tasarım ürünlerle, ayrıcalıklı mücevher ve aksesuar markalarının yeni koleksiyonlarını inceleyen Yasmin Erbil, alışveriş yaptı. Erbil özellikle SMA Tip 1 hastası, 2 yaşındaki Pamir Pekin'e destek amacıyla açılan standa yoğun ilgi gösterdi. 

Etiketler : Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil SMA hastası alışveriş duyarlı hareket Pamir Pekin
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