Listelerde Şekersizler

'En Güzel Yaşımdı', 'Uzak Tuttum Kendimi', 'Yanımda Gülmedin O Kadar' gibi şarkılarıyla dillere pelensk olan Şekersiz Grubu, 'Birini Bul Sakın Üşüme' isimli yeni teklisini müzikseverlerle buluşturdu. Grup, tüm dijital platformlarda yer alan şarkılarının dinleyicilerinden gördüğü ilgi karşısında mutlu olduklarını belirtti.

