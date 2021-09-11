‘Kuruluş Osman' Ruslar'ın da gönlünü fethetti

Dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınlandığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman' Rusya çıkarması yaptı. Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı yapım ülkenin önde gelen Pay Tv ve dijital platformu Tricolor'da seyirciyle buluşacak. 'Kuruluş Osman' dizisi, uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.