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07 Kasım 2023 Salı 07:33:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 07:33:00

Komedyen Doğu Demirkol, Avrupa'nın tozunu attı

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Komedyen Doğu Demirkol Avrupa turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Komedyen Doğu Demirkol Avrupa turnesi kapsamında İngiltere, Belçika, Fransa ve Hollanda da hayranlarıyla buluştu. Kendine has mizah tarzı ve sahne duruşuyla dikkat çeken Demirkol, yoğun temponun ardından önümüzdeki aylarda da yurt dışındaki sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Komedyen, son dönemlerde kendi hayat hikayesinden uyarlanan 'Doğu' dizisiyle adından söz ettiriyor.

Etiketler : komedyen doğu demirkol mizah
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