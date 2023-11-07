Komedyen Doğu Demirkol Avrupa turnesi kapsamında İngiltere, Belçika, Fransa ve Hollanda da hayranlarıyla buluştu. Kendine has mizah tarzı ve sahne duruşuyla dikkat çeken Demirkol, yoğun temponun ardından önümüzdeki aylarda da yurt dışındaki sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Komedyen, son dönemlerde kendi hayat hikayesinden uyarlanan 'Doğu' dizisiyle adından söz ettiriyor.