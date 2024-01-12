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12 Ocak 2024 Cuma 07:31:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 07:31:00

Kolpaçino albümü

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'Kolpaçino 4' filmi izleyicilerinin yanı sıra dinleyicileriyle de buluştu.

Komedyen Şafak Sezer'in Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Şengül ve Ali Çatalbaş'la başrolünde yer aldığı 'Kolpaçino 4' filmi izleyicilerinin yanı sıra dinleyicileriyle de buluştu. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği 31 parçadan oluşan 'Kolpaçino 4.4'lük albümü hayranlarının beğenisine sunuldu.

Seko&Tefo ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Kara Üzüm Habbesi' ve 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkılarının yanı sıra albümde enstrümantal parçalar da yer alıyor.

Etiketler : kolpaçino film albüm
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