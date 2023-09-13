Kıyafet değil ses önemli

Şarkıcı Linet, 30. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede ayakkabısının kopması ve yaşanılan fırtına sebebiyle kostümünde de sıkıntılar yaşayan Linet, konserine günlük kıyafeti ve spor ayakkabısı ile çıktı. Yaşadığı ufak kazayla ilgili Linet, "Hayatımda ilk kez sahneye böyle çıkıyorum. Bir kez daha kıyafetin değil de sesin önemli olduğunu alkışlarınızla göstermiş oldunuz" dedi.

