Kapalıçarşı için İstanbul'da

13 Reasons Why' ve 'Riverdale' dizilerinde rol alan oyuncu Ross Butler, tatil için Türkiye'yi seçti. Ünlü oyuncu önceki gün İstanbul'a geldi. Tarihi yarımadayı gezen Butler, 13 milyon takipçisi olduğu sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Sultanahmet ve Kapalıçarşı'ya giden oyuncu, gönderileriyle çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Butler, özellikle Kapalıçarşı'yı görmek için İstanbul'a geldiğini yazdı.