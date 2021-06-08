Kadro tamam set temmuzda

Dünyada izlenme rekorları kıran 'The Affair' dizisinden uyarlanacak olan 'Saklı' dizisinin kadrosu tamamlandı. Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar başrolünü üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda isim Ömür Atay yer alacak. Temmuz ayı başında sete çıkacak olan ekip, BluTV'de seyircisiyle buluşacak.

