08 Haziran 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 14:00:00
Kadro tamam set temmuzda
Dünyada izlenme rekorları kıran 'The Affair' dizisinden uyarlanacak olan 'Saklı' dizisinin kadrosu tamamlandı.
Dünyada izlenme rekorları kıran 'The Affair' dizisinden uyarlanacak olan 'Saklı' dizisinin kadrosu tamamlandı. Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar başrolünü üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda isim Ömür Atay yer alacak. Temmuz ayı başında sete çıkacak olan ekip, BluTV'de seyircisiyle buluşacak.