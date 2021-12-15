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15 Aralık 2021 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 19:30:00

Kabus gecesini anlattı

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'Seksenler' dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner geçtiğimiz haftasonu arkadaşlarıyla gittikleri bir eğlence mekanında darp edilmesiyle ilgili konuştu.

'Seksenler' dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner geçtiğimiz haftasonu arkadaşlarıyla gittikleri bir eğlence mekanında darp edilmesiyle ilgili konuştu. Kabus dolu geceyi gözyaşlarıyla anlatan Öner, "Mekandan çıkarken başka bir grup arasında kavga çıktı. Biz de tam asansörün önündeydik, aşağı inecekken mekan yetkililer 'kimse dışarı çıkmaz' dedi. Ceyhun da, 'bizim burada can güvenliğimiz yok' diye tepki gösterdi. Kavga edenlerden biri uçarak üzerimize atladı ve bizi yumruklamaya başladı. Ceyhun'un yüzü kanlar içinde kaldı. Bizi yerlerde sürüklediler. Psikolojik olarak çok kötüyüz" dedi.

Etiketler : Kabus gecesini anlattı Seksenler Ceyhun Fersoy Begüm Öner
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