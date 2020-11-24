İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı

Şarkıcı İrem Derici, verdiği röportajda ‘Pop müzikte neden hit müzik yok’ sorusunu şu şekilde yanıtladı: ‘Tükettik. Besteciler de söz yazarları da tükendi. Bir de yeni trendler var. Müziği sosyal medya kullanıcıları yönlendiriyor. Şarkılar ‘TikTok’ta patlıyorsa patlıyor. Genç nüfus orada. Ha biz popçular da güzel şarkılar mı çıkarıyoruz? Hayır. Rezalet. Benim de rezalet şarkılarım oldu ama bu son şarkılarım öyle değil.''