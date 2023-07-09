Harbiye coşkusu

Şarkıcı Göksel önceki akşam ikinci kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Göksel konserinde, Özlem Kaya imzalı iki kıyafet giydi. Şarkıcı, sahnesinin ilk yarısında mavi pullu, sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahne aldı. İkinci kısmında ise kapişonlu gümüş renkli tulum giydi. Yaklaşık 3 saat sahne kalan Göksel sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.