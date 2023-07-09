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09 Temmuz 2023 Pazar 15:44:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 15:44:00

Harbiye coşkusu

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Göksel önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı Göksel önceki akşam ikinci kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Göksel konserinde, Özlem Kaya imzalı iki kıyafet giydi. Şarkıcı, sahnesinin ilk yarısında mavi pullu, sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahne aldı. İkinci kısmında ise kapişonlu gümüş renkli tulum giydi. Yaklaşık 3 saat sahne kalan Göksel sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Etiketler : şarkıcı göksel harbiye cemil topuzlu açıkhava sahnesi
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