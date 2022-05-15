hapsi istendi

İş adamı Ümit Aslan, Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski sevgilisi oyuncu Ceren Hindistan'ın reklam için sürekli kendisini hedef aldığını, gerçek dışı beyanlarda bulunarak ticari hayatı ve itibarını zedelediği iddiasıyla 1 ay tedbir uzaklaştırma kararı aldırdı. Hindistan'ın tedbir kararını ihlal ederek sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğünü öne süren Aslan, oyuncu hakkında 'zorlama hapsi' talep etti. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Aslan'ın bu talebini reddetti. ν Neslihan KESKİN