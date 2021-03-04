Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti

'Ramo' dizisinin oyuncularının başı hayranlarıyla dertte! Dizinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç, hayranları tarafından birbirine yakıştırılınca sosyal medyada oyuncuların özel hayatlarını hiçe sayan mesajlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Esra Bilgiç, hayranlarını yazdıkları mesajlar nedeniyle uyarırken Murat Yıldırım da eşi Imane Elbani'ye gelen tatsız yorumlar sonrası suskunluğunu bozdu. Oyuncu, 'Bazı fanlara' başlıklı yazısında şu mesajı yazdı: ''#Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran, bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra'yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi.''

