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04 Mart 2021 Perşembe 09:24:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 15:39:00

Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti

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Murat Yıldırım, 'Ramo' dizisindeki rol arkadaşı Esra Bilgiç'le kendisini yakıştıran fanlarının hakaretleri yüzünden eşinin beş kez düşük yaptığını açıkladı.

'Ramo' dizisinin oyuncularının başı hayranlarıyla dertte! Dizinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç, hayranları tarafından birbirine yakıştırılınca sosyal medyada oyuncuların özel hayatlarını hiçe sayan mesajlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Esra Bilgiç, hayranlarını yazdıkları mesajlar nedeniyle uyarırken Murat Yıldırım da eşi Imane Elbani'ye gelen tatsız yorumlar sonrası suskunluğunu bozdu. Oyuncu, 'Bazı fanlara' başlıklı yazısında şu mesajı yazdı: ''#Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran, bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra'yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi.''

Etiketler : murat yıldırım ramo esra bilgiç
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