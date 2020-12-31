31 Aralık 2020 Perşembe 13:37:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 13:37:00
Gülşen'i tanıyabilene aşk olsun
Ünlü popçu Gülşen, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Kıyafet tercihleri ile sıkça gündem olan şarkıcı, alışveriş tarzı ile yine dikkatleri üzerinde topladı.
Terlikleri ve kürkü ile alışveriş turuna çıkan Gülşen, siyah maske ve güneş gözlükleri ile çevredekiler tarafından tanınmakta zorlandı. Kişisel bakım ürünlerinin satıldığı bir mağazadan çıkarken görüntülenen Gülşen soruları cevapsız bırakırken muhabirlere "iyi seneler" demekle yetindi.