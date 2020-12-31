Gülşen'i tanıyabilene aşk olsun

Terlikleri ve kürkü ile alışveriş turuna çıkan Gülşen, siyah maske ve güneş gözlükleri ile çevredekiler tarafından tanınmakta zorlandı. Kişisel bakım ürünlerinin satıldığı bir mağazadan çıkarken görüntülenen Gülşen soruları cevapsız bırakırken muhabirlere "iyi seneler" demekle yetindi.





