Gönülleri fethetti

Oyuncu Filiz Taçbaş'tan anlamlı hareket! Oyuncu, Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde kadınlar için Halk Eğitim Merkezi yaptırıyor. Taçbaş, 'Okulum Açılsın' belgeselinde, Sazköy İlkokulu'nun âtıl halinden etkilenerek yönetmen Jale İncekol'a ulaşıp okulun restorasyonu için katkı sağlamak istediğini söyledi. Okul Bozkurt ve Sazköy'de yaşayan kadınlar için Halk Eğitim Merkezi ve kütüphaneye dönüştürülecek. Okulun mayıs ayı içinde tamamlanması ve yaz aylarından itibaren merkezin hizmete açılması hedefleniyor.